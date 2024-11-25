У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222 про зменшення граничного віку служби в армії під час воєнного стану.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті.

У тексті законопроєкту йдеться про зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов’язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Так, для військових, які служать під час особливого періоду, передбачається встановити граничний вік 55 років. Ця норма стосуватиметься рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу. Водночас до громадян, які під час особливого періоду самі виявили бажання служити та відповідають критеріям такої служби, ця норма не застосовуватиметься.

Документом також передбачається розділити за віком військовозобов’язаних, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу:

до 35 років — перший розряд;

до 55 років — другий розряд.

Загалом для всіх осіб офіцерського складу в запасі, які належать до другого розряду пропонують встановити граничний вік 55 років.

Зауважимо, що ініціаторами законопроєкту є група народних депутатів, до якої увійшли, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар’єв і Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці нардеп Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав про свою пропозицію щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років. Він аргументував це тим, що більшість чоловіків віком 55–60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються “обмежено придатними” та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання.