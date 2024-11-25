Нещодавно ухвалений нардепами закон № 4033-IX містив пункт про можливу конфіскацію майна корупціонерів. Однак це доповнення проіснувало всього лише 20 днів.

Про це повідомив керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін. Він зазначив:

29 жовтня 2024 року нардепи ухвалили закон №4033-IX, яким ст. 77 Кримінального кодексу доповнювалась частиною 2, “згідно з якою, при угоді зі слідством (в корупційних злочинах), може бути призначено в тому числі покарання у вигляді конфіскації майна”. Закон набрав чинності 1 листопада.

20 листопада 2024 року нардепи ухвалили закон № 4074-IX, яким та ж ст. 77 викладена у новій редакції – без частини 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів. Закон набрав чинності 21 листопада.

“В підсумку, ч. 2 ст. 77, яка передбачала можливість конфіскації майна при угоді зі слідством пробула чинною 20 днів”, – йдеться у повідомленні.

За словами Шабуніна, проблема того, що сталося, полягає також у тому, що норма про конфіскацію майна корупціонерів була частиною вимог ЄС для надання Україні чотири мільярди євро допомоги. Шабунін наголосив, що ці “гроші отримано”, і вже після цього українська влада “тупо кинула європейців”.

Він нагадав, що законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент Володимир Зеленський, однак визнав, що навряд чи саме глава держави є “автором кидка європейців”.