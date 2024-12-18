Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12066, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Ця ініціатива спрямована на централізований облік військових Збройних сил України та Державної служби спеціального транспорту.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За законодавчу ініціативу №12066 проголосували 254 народних депутати. Документ спрямований на внесення змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” та удосконалення процедури ведення військового обліку.

Єдиний державний реєстр військовослужбовців стане централізованою базою даних, яка дозволить збирати, обробляти та захищати інформацію про військовослужбовців Збройних сил України.

Ця система забезпечить автоматичне присвоєння унікального електронного ідентифікатора кожному військовому. Ідентифікатор використовуватиметься у всіх інформаційних системах, включаючи Державний вебпортал електронних публічних послуг, пов’язаних з національною безпекою.

У реєстрі зберігатимуться такі дані:

повне ім’я,

стать,

дата народження,

цифрове зображення обличчя,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

сімейний стан,

інформація про видані військові документи,

результати медичних оглядів для визначення придатності до служби.

Законом також передбачено введення Military ID, який дозволить обмінюватися інформацією без розкриття персональних даних військовослужбовців.

Додатково реєстр забезпечить інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для передачі даних про медичний стан військових. Дані в реєстрі зберігатимуться протягом 75 років після смерті військовослужбовця.