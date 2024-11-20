Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Документ розроблений групою народних депутатів під керівництвом спікера парламенту Руслана Стефанчука та був зареєстрований ще у жовтні 2022 року. Законопроєкт має статус євроінтеграційного і спрямований на імплементацію положень Загального регламенту захисту даних (GDPR), ухваленого ЄС у 2018 році.

Що передбачає законопроєкт

Основна мета – встановити чіткі правила збору, обробки та зберігання персональних даних громадян. Серед ключових новацій:

Отримання згоди на обробку персональних даних має бути прозорим.

Громадяни отримають право на доступ до своїх даних, їх виправлення чи видалення.

Передбачається одноразове безкоштовне отримання копії персональних даних.

Персональні дані держслужбовців не є конфіденційною інформацією і можуть бути відкриті третім особам. Але такі моменти, за словами депутатки, треба більш детально уточнювати, аби не було порушення прав.