Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також:
- визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;
- унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
“Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)”, — написав нардеп.
Йдеться про правку, яка передбачає відшкодування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.
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