Верховна Рада на засіданні 4 червня проголосувала за законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ підтримали 236 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також:

визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою;

унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

“Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)”, — написав нардеп.

Йдеться про правку, яка передбачає відшкодування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.