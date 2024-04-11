Верховна Рада прийняла постанову, в якій закликає Уряд додати 70 тисяч гривень на місяць в якості доплати тим військовим, які воюють на передовій

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Це дозволить їм отримувати більш справедливу винагороду, яка відображає їхні зусилля та мотивацію.

“Тобто, окрім зарплати (20-25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч”, — заявив Гончаренко.

Ця постанова Верховної Ради є важливим кроком у підтримці наших захисників, які несли важкий тягар на фронті.

“До речі, норма про доплати 70 тисяч була в мобілізаційному законопроєкті, але в останній момент її прибрали”, — додав депутат.