Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
Це дозволить їм отримувати більш справедливу винагороду, яка відображає їхні зусилля та мотивацію.
“Тобто, окрім зарплати (20-25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч”, — заявив Гончаренко.
Ця постанова Верховної Ради є важливим кроком у підтримці наших захисників, які несли важкий тягар на фронті.
“До речі, норма про доплати 70 тисяч була в мобілізаційному законопроєкті, але в останній момент її прибрали”, — додав депутат.
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