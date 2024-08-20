Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос».

Метою законопроєкту є вдосконалення правових норм щодо позбавлення державних нагород осіб, які були засуджені за тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку, або тих, хто сприяє популяризації держави-агресора, її органів влади, або ж здійснює дії, що створюють позитивний імідж агресора та виправдовують окупацію українських територій.

Законопроєкт пропонує впровадження нового виду покарання – позбавлення державних нагород України. Відповідно до пропозицій, особу можуть позбавити державної нагороди за рішенням суду або за рішенням РНБО. Також передбачено створення механізму для реалізації цього покарання.

Згідно із законом, особи, які були позбавлені державних нагород, втрачають всі права та пільги, що надавалися за це.

Очікується, що ухвалення цього закону сприятиме зміцненню національної безпеки, вдосконаленню санкційної політики, а також унеможливленню отримання пільг особами, позбавленими державних нагород.