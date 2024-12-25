Верховний Суд України прийняв рішення, яке дозволяє Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевірити докторську дисертацію ректорки Вінницького медичного університету Вікторії Петрушенко на наявність академічного плагіату. Раніше суди нижчих інстанцій заборонили проведення такої перевірки, але Верховний Суд скасував їхні рішення.

Про це йдеться у постанові суду.

Підставою для перевірки стало звернення науковця Олега Смірнова, який заявив про текстові збіги в дисертації ректорки з російською монографією 2005 року та щонайменше десятьма іншими науковими роботами без належних посилань.

НАЗЯВО прийняло цю скаргу та розпочало перевірку, однак ректорка подала позов до суду з вимогою заборонити агентству продовжувати дії. Її головним аргументом було те, що на час захисту дисертації в українському законодавстві відсутнє поняття “академічний плагіат”.

Раніше Вінницький окружний адміністративний суд та Сьомий апеляційний адміністративний суд підтримали позицію ректорки, чим фактично заблокували роботу НАЗЯВО. Проте Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав ці рішення необунтовними.

Суд наголосив, що позов ректорки був передчасним, адже оскарженню підлягають лише остаточні рішення НАЗЯВО, а не проміжні дії Комітету з етики.

Раніше голова НАЗЯВО Андрій Бутенко повідомив, що агентство готове повернутися до розгляду скарги після усунення юридичних перешкод.