Касаційний адміністративний суд 11 жовтня залишив без змін рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про припинення державного фінансування політичної партії "Голос".

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Це означає, що партія більше не отримає державних коштів на фінансування статутної діяльності у поточному скликанні.

Зазначається, що постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

До кінця 2024 року “Голос” міг би отримати від держави понад 57 мільйонів гривень за два квартали.

Нагадаємо, що в кінці червня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на суму понад 4,725 млн грн у фінансових звітах партії “Голос” за III-IV квартали 2020 року.