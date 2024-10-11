Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Це означає, що партія більше не отримає державних коштів на фінансування статутної діяльності у поточному скликанні.
Зазначається, що постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.
До кінця 2024 року “Голос” міг би отримати від держави понад 57 мільйонів гривень за два квартали.
Нагадаємо, що в кінці червня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на суму понад 4,725 млн грн у фінансових звітах партії “Голос” за III-IV квартали 2020 року.