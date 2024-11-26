Про це повідомив активіст, памʼяткоохоронець, засновник ГО “Спадщина” Дмитро Перов.

За його словами, суд визнав видачу містобудівних умов та обмеження на реконструкцію будівлі законним. Це рішення ухвалено, незважаючи на те, що садиба отримала статус пам’ятки історії та архітектури.

Єдиним дозволеним видом робіт на таких об’єктах, каже активіст, мала б бути виключно реставрація.

“Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам’яток”, — каже активіст.