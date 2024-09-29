Про це повідомили в PinchukArtCentre.
Серед номінантів на цьогорічну премію від центру:
Михайло Алексеєнко (34, Київ)
Катерина Алійник (25, Київ)
Юрій Болса (27, Шептицький)
Леся Васильченко (34, Київ / Осло)
Василь Дмитрик (32, Івано-Франківськ / Одеса)
Юрій Єфанов (34, Гурзуф)
Євген Коршунов (35, Бровари / Київ)
Катерина Лисовенко (34, Київ / Відень)
Кристина Мельник (30, Київ / Мелітополь)
Дар’я Молокоєдова (22, Краматорськ / Київ)
Владислав Плісецький (25, Київ)
Андрій Рачинський (34, Харків)
Антон Саєнко (34, Суми / Київ)
Антон Шебетко (34, Київ / Амстердам)
Женя Степаненко (28, Київ / Берлін)
Ілля Тодуркін (23, Маріуполь / Київ)
Василь Ткаченко (29, Маріуполь)
Тамара Турлюн (29, Дніпро / Київ)
Максим Ходак (23, Відень / Київ / Біла Церква)
Колектив Variable Name / “Назва змінна”: Валерія Карпань (35, Київ) та Марина Мариніченко (34, Київ / Запоріжжя)
Цьогоріч спеціальною відзнакою поза конкурсом буде вшановано пам’ять Вероніки Кожушко — художниці з Харкова, яка подала заявку на участь у Премії PinchukArtCentre, але трагічно загинула 30 серпня внаслідок російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.