Поза конкурсом спеціальною відзнакою буде вшановано пам'ять Вероніки Кожушко — художниці з Харкова, яка загинула 30 серпня 2024 року внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомили в PinchukArtCentre.

Серед номінантів на цьогорічну премію від центру:

Михайло Алексеєнко (34, Київ)

Катерина Алійник (25, Київ)

Юрій Болса (27, Шептицький)

Леся Васильченко (34, Київ / Осло)

Василь Дмитрик (32, Івано-Франківськ / Одеса)

Юрій Єфанов (34, Гурзуф)

Євген Коршунов (35, Бровари / Київ)

Катерина Лисовенко (34, Київ / Відень)

Кристина Мельник (30, Київ / Мелітополь)

Дар’я Молокоєдова (22, Краматорськ / Київ)

Владислав Плісецький (25, Київ)

Андрій Рачинський (34, Харків)

Антон Саєнко (34, Суми / Київ)

Антон Шебетко (34, Київ / Амстердам)

Женя Степаненко (28, Київ / Берлін)

Ілля Тодуркін (23, Маріуполь / Київ)

Василь Ткаченко (29, Маріуполь)

Тамара Турлюн (29, Дніпро / Київ)

Максим Ходак (23, Відень / Київ / Біла Церква)

Колектив Variable Name / “Назва змінна”: Валерія Карпань (35, Київ) та Марина Мариніченко (34, Київ / Запоріжжя)

Цьогоріч спеціальною відзнакою поза конкурсом буде вшановано пам’ять Вероніки Кожушко — художниці з Харкова, яка подала заявку на участь у Премії PinchukArtCentre, але трагічно загинула 30 серпня внаслідок російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.