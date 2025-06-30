Ветеран Алмас надихає поранених бійців не втрачати віру

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

61-річний ветеран Алмас, який втратив ноги на фронті, за менш ніж пів року навчився ходити на протезах. Сьогодні він виконує роль представника ветеранів в одній з лікарень Дніпропетровщини, де своїм прикладом надихає поранених бійців не втрачати віру в себе та продовжувати жити.

Два з половиною роки тому Алмас отримав серйозне поранення, після якого йому надали допомогу саме в цій лікарні. Після 18 операцій і тривалої реабілітації, він вже через кілька місяців зміг вперше стати на протези.

Кожного дня ветеран починає з обходу реанімаційних палат, де спілкується з пораненими військовими. Він демонструє, що життя після важких травм не закінчується, а навпаки, продовжується.

“Я хочу показати, що навіть після таких випробувань можна жити повноцінно. Головне – не здаватися.” – Алмас

Історія Алмаса, який надихає інших не здаватися, є прикладом сили духу та витривалості, що заслуговує на увагу та повагу.