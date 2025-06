“Вперед до майбутнього” або “Go to the Future” — таку назву має благодійний забіг, що 8 червня вже вдруге пройде у Києві на ВДНГ на підтримку українських військових, які втратили кінцівки через важкі поранення на фронті та зараз адаптуються до нового життя з протезом.

Готується до участі у забігу разом зі своїми побратимами також військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади — Артем Іваньков із позивним “Юнгер”. Захисник втратив праву ногу через осколкове поранення в боях на Харківщині влітку 2024 року. У “Юнгера” є ціль — стати протезистом, і допомагати людям, які втратили кінцівки. А ще, він має велику мрію — пробігти марафон на протезі, бо відчуває, що може власним прикладом надихнути інших бійців, які пережили ампутацію.

Два місяці тому Артем пройшов протезування та спеціальну програму оптимізації та адаптації ходи за підтримки БФ Future for Ukraine у центрі протезування MCOP Україна, який нині працює в тестовому режимі в Києві, а восени готується до офіційного відкриття.

Спеціально для участі у забігу американські фахівці центру MCOP безкоштовно надали Артему біговий протез, який допоможе військовому швидко та ефективно подолати дистанцію. “Юнгер” каже, що вже призвичаївся до свого протеза з електронним колінним модулем, і проводить на ньому майже весь день. А ось до бігового ще потрібно звикнути.

“Біговий протез набагато легший. Незвичний патерн ходи, тому що нема коліна — ногу треба закидати вбік, щоб зробити крок. Але він чудово пружинить. Думаю для бігу це супер!” — ділиться враженнями ветеран під час примірки нового протезу.

У чому ж полягає різниця у протезах для повсякденного життя та для занять спортом? Розповідає Йен Фотергілл, головний операційний директор центру протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics Україна:

“Біг має зовсім іншу механіку, на відміну від ходи. Біговий протез має віддавати більше енергії, відштовхуючись від поверхні. Тому його механізм працює, як пружина. Біговий протез більш пристосований до різних поверхонь, утім, він не підходить для повсякденного життя. Саме тому ми пропонуємо нашим пацієнтам різні типи протезів відповідно до активностей: для життя, для бігу, для плавання тощо. Адже якісне протезування має відповідати на всі життєві запити пацієнта, в цьому й полягає його суть — повертати людину до активного життя”.

До благодійного забігу від фонду Future for Ukraine, що пройде 8 червня у Києві на ВДНГ, може долучитися кожен: аматори бігу, професійні спортсмени, ветерани з протезами та всі, хто хоче підтримати наших захисників на шляху відновлення після ампутації. Минулорічний забіг зібрав понад 1 000 учасників та понад 300 000 грн на протезування українських військових. Долучайтеся до Go to the Future 2025 вже зараз! Кошти від благодійних внесків підуть на реалізацію проєкту “Медичний” від фонду Future for Ukraine та на підтримку українців, які постраждали від війни, зокрема, на протезування захисників.