Ветеран війни та учасник популярного шоу "Холостяк" Олександр Терен виступив із заявою, в якій рішуче спростував звинувачення щодо обставин, за яких він втратив нижні кінцівки.

Допис у його Facebook.

У своєму зверненні Терен закликав суспільство до поваги та підтримки ветеранів, а також засудив поширення фейків та маніпуляцій. Він зазначив, що звик до критики своєї участі у шоу “Холостяк” та обговорень його особистого життя, але наголосив, що його військовий досвід, поранення та служба не можуть бути об’єктами для маніпуляцій та вигадок.

“Є теми та коментарі, які я не буду толерувати – служби, українського війська, досвіду поранення і втрат. Вони не можуть ставати темами фейків, смакувань та брудних фантазій”, – підкреслив Терен.

Він звернув увагу на відеоматеріали, які використовуються для поширення неправдивої інформації про нього та обставин за яких він отримав своє поранення.

Автор відео зазначає, що дата його поранення була спеціально змінена для створення символічної легенди.

“Якщо зазначається дата поранення, така красива, як День незалежності – 24 серпня, я думаю, що поранений він був приблизно 24 червня, просто для легкості запам’ятовування”, – йдеться у відео.

Також прозвучали заяви про те, що Олександр нібито отримав поранення під час перебування у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, йдеться про те, що під час справляння природних потреб неподалік нього вибухнула мінометна міна.

“Він був поранений при таких обставинах: перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив справити свої природні потреби, і коли він це робив, відбувся приліт мінометної міни”

Додатково стверджується, що після поранення Олександр перестав спілкуватися зі своїми побратимами.

Терен відреагував на закиди про недостатню підтримку свого батальйону, зазначивши, що постійно бере участь у заходах, присвячених пам’яті загиблих побратимів.

“Збори, спілкування, відвідини батьків загиблих – це те, що я робив протягом всього часу. На жаль, найближчі мої люди загинули, і можливість спілкуватися з ними маю лише в своїй голові”, – поділився ветеран.

Він наголосив, що згадувати про втрату та смерть побратимів дуже складно, але це необхідно для повернення суспільства до реальності.

Незважаючи на можливість судового позову, Терен зазначив, що воліє використати свій час для реальної допомоги армії та зборів коштів для військових.