Двоє ветеранів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Іван Тарн з підрозділу “Артан” та Олександр Дашко з “Кракена”, здійснили вражаюче сходження в Гімалаях, незважаючи на втрату кінцівок. Ця подія стала частиною благодійного проєкту Limitless (“Без Меж”), мета якого – підтримка ветеранів з ампутаціями та збір коштів для боротьби з фантомними болями.

Сходження до базового табору Евересту, що розташований на висоті 5280 метрів, проходило під наглядом досвідчених альпіністів Тетяни Яловчак і Тараса Позднього. Іван Тарн поділився своїми враженнями: “Це неймовірно! Ти бачиш цю красу, але важко повірити, що це насправді. Наче дивишся на реальні фотошпалери”.

Олександр Дашко розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися під час експедиції, а також про недовіру оточуючих: “Коли я розповідав про цю авантюру, багато хто казав, що навіть здорові люди не піднімаються туди, а я, з ампутацією, ще більше ризикуватиму. Це було важко, але я хочу, щоб інші хлопці з ампутаціями побачили, що життя триває і після втрати кінцівок”.

Під час сходження ветерани тримали прапори своїх підрозділів, демонструючи незламний дух та силу волі. Організатори проєкту підкреслюють, що одна з основних цілей – привернути увагу до проблем ветеранів з ампутаціями, зокрема до феномену фантомного болю, який може тривати роками після втрати кінцівок.

“Фантомний біль – це коли кінцівка відсутня, але відчувається біль чи свербіж. Мозок має навчитися з цим жити. Деякі хлопці роками страждають від цього болю”, – пояснюють ветерани.

Ініціатива Limitless реалізується у співпраці з реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine. Усі бажаючі можуть долучитися до збору коштів на реабілітацію українських захисників. Головне управління розвідки України закликає підтримати цю важливу справу, щоб допомогти ветеранам російсько-української війни повернутися до повноцінного життя.