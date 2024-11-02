Міноборони розширює можливості працевлаштування у сфері розмінування територій, зокрема для ветеранів, осіб з інвалідністю, жінок та осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У рамках цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

Вони аналізуватимуть знімки з супутників та безпілотників для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Зазначається, що пропозицію щодо працевлаштування українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.