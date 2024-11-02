Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У рамках цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.
Вони аналізуватимуть знімки з супутників та безпілотників для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Зазначається, що пропозицію щодо працевлаштування українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.
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