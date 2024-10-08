Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як розповіли в «Жіночому ветеранському русі», Кіріллова у 2014 році працювала волонтеркою та парамедикинею-доброволицею, а у 2015 році була мобілізована до лав Збройних сил України, де спершу виконувала обов’язки діловода у 25 батальйоні “Київська Русь”.

Згодом її перевели на посаду розвідниці-гранатометниці, а з 2016 року вона служила як санінструкторка медичного пункту військової частини.

Після звільнення з армії в жовтні 2016 року, Кіріллова розпочала активну громадську діяльність та стала співзасновницею «Жіночого ветеранського руху».

З липня 2024 року вона виконувала обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Мінветеранів, а в команді фонду працює з 2022 року, очолюючи Відділ навчально-аналітичної роботи та обіймаючи посаду першої заступниці директора.

Юлія Кіріллова нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня, нагрудним знаком «Знак пошани», медаллю Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України» та відзнакою «25 батальйон Київська Русь».

Вона також стала лавреаткою програми Open World, яка спрямована на роботу з ветеранами.

Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів України.