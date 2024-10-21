З моменту запуску ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» ветерани та члени сімей учасників бойових дій отримають гранти на загальну суму 540 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Маємо вже 1150 переможців ветеранського компоненту програми «Власна справа», які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин вже 540 млн грн. Розвиваючи свій бізнес підприємці-ветерани також створять понад 2 тисячі робочих місць в усіх регіонах країни», — зазначила заступниця.

За умовами програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю можуть отримати гранти до 250 тис., 500 тис. або 1 млн грн за умови створення одного, двох чи чотирьох робочих місць. Для дружини або чоловіка ветерана передбачені гранти до 250 тис. або 500 тис. грн за умови створення одного або двох робочих місць.

За підсумками дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти у 2024 ще 82 ветерани визнані переможцями.