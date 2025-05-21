20 травня в селі Комісарівка, що на Миколаївщині, стався жахливий інцидент – вибух гранати, внаслідок якого загинув трирічний хлопчик. За даними поліції, жінка, яка кинула гранату, виявилася сусідкою загиблого. Після вибуху вона також померла через годину.

Очевидці трагедії поділилися своїми свідченнями. Ольга, місцева жителька, розповіла, що спочатку подумала, що вибух був викликаний військовими. Проте, коли вона дізналася, що це сталося у сусідів, вирушила на вулицю.

«Я вискочила на вулицю, побігла до них. Батько тримав дитину на руках, я доторкнулася – дитина була вже мертва», – згадує жінка.

Батько загиблого хлопчика, Євген, був у будинку під час вибуху. Він одразу вибіг на вулицю, почувши гучний звук. «Коли я вибіг, побачив дитину і кинувся до неї. У дитини не було частини голови. Я тримав його на руках дві години, навіть коли приїхала поліція, не відпускав», – розповідає чоловік.

Євген намагався надати допомогу синові, навіть дихав йому у рот, але, побачивши, що мозок витікає з голови, зрозумів, що врятувати його не вдасться.

Під час обшуку в будинку жінки, яка кинула гранату, правоохоронці виявили понад 100 патронів різного калібру та автоматичну зброю, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області Павло Воловик.

За словами Воловика, жінка прийшла до сусідів, попросила відвезти її до магазину, але отримала відмову. Через годину вона повернулася в стані алкогольного сп’яніння з гранатою, яка вибухнула і призвела до трагедії. За годину після вибуху жінка також померла.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтями «Умисне вбивство малолітньої дитини», «Умисне вбивство, вчинене небезпечним способом для багатьох осіб» та «Зберігання вогнепальної зброї». Окрему справу з позначкою «Самогубство» відкрито у зв’язку зі смертю жінки.