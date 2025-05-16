В окупованому Криму пролунали вибухи на військових об’єктах армії Російської Федерації, про що повідомляє військово-партизанський рух “Атеш”. Інциденти сталися в районі населеного пункту Перевальне, зокрема на території військової бази 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артилерійського полку.

Згідно з інформацією, наданою партизанами, є дані про загиблих військовослужбовців, які перебували на чергуванні на складі під час вибухів. Цю інформацію було опубліковано в Telegram-каналі “Атеш”.

Також про вибухи повідомив “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв, який підтвердив, що в місті чули гучні звуки вибухів і зафіксували безпілотники в небі. Він зазначив, що шість безпілотних літальних апаратів були знищені над морем на значній відстані від берега.

Крім того, стало відомо про закриття руху транспорту на ділянці Алушта – Сімферополь через Ангарський перевал. Причини закриття не були уточнені, але частково рух було відновлено о 8:41 у режимі реверсу, про що повідомили в окупаційному міністерстві транспорту.

О 8:26 надійшла інформація про звуки безпілотників у районі Качі. Джерела підтвердили факт вибухів, однак офіційних коментарів з боку України щодо цих подій поки що немає.