У ніч на 19 травня в Черкасах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.

Тривога була оголошена для Черкаського та Золотоніського районів о 2:31 ночі. Командування Повітряних сил попереджало про можливу загрозу з боку ударних безпілотників.

Після 3:20 у Черкасах та в околицях міста почалися вибухи, а також було чути роботу системи протиповітряної оборони.

Керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець надав коментарі, зазначивши, що інформація про події продовжує уточнюватися.

Варто зазначити, що в ніч на 18 травня сили протиповітряної оборони Черкащини успішно знищили шість безпілотників типу “шахед”. За словами Ігоря Табурця, жодних травм або пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.