У ніч на 22 травня в Миколаєві, близько 02:18, мешканці почули звуки вибухів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:23 через загрозу атак російських дронів, про що повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

На момент 03:09, за словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, до екстрених служб не надходило жодних викликів.

Хронологія подій

О 01:54 у Повітряних силах повідомили про переміщення груп дронів “шахед” з Херсонщини в бік Миколаївщини.

Звуки вибухів почалися близько 02:18 у самому обласному центрі.

О 02:50 стало відомо про нові групи ударних безпілотників, які рухалися з Чорного моря в напрямку узбережжя Миколаївської області.

Повітряну тривогу в регіоні скасували о 03:11.