Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив думку, що Сполучені Штати можуть бути змушені вийти з переговорів щодо завершення війни, розв’язаної Росією проти України, якщо Москва не виявить готовності до діалогу з американськими та українськими представниками. Цю інформацію Венс озвучив журналістам під час свого візиту до Італії.

Венс зазначив, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не знає, як вийти з конфлікту в Україні. “Ми усвідомлюємо, що ситуація зайшла в глухий кут. Я вважаю, що президент повинен запитати Путіна: ‘Ви серйозно? Ви дійсно так вважаєте?'”, – підкреслив віцепрезидент.

Крім того, Венс розповів про свою нещодавню розмову з колишнім президентом Дональдом Трампом, в якій обговорювалися телефонні переговори Трампа з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп раніше анонсував, що 19 травня планує провести дзвінки з лідерами Росії та України.

У Росії підтвердили, що готуються до телефонної розмови між Трампом і Путіним. Речниця адміністрації Трампа, Керолайн Левітт, зазначила, що Трамп розглядає можливість зустрічі з Путіним, але “все залежить від дзвінка”, який відбудеться 19 травня.

Дональд Трамп також висловив думку, що Путін “хоче миру” і “втомився від війни”, намагаючись знайти способи зберегти обличчя. Щодо президента Зеленського Трамп зазначив, що у нього “немає козирів” і з ним “важко вести переговори”.