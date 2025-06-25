Вікторія Амеліна отримала посмертну премію Джорджа Орвелла за політичний нонфікшн

Про це повідомили у соцмережі X премії Джорджа Орвелла

Вікторія Амеліна була удостоєна посмертної премії Джоржа Орвелла в категорії “Політичний нонфікшн” за свою книгу “Дивлячись на жінок, які дивляться на війну”. Цю новину оприлюднили в соціальній мережі X, пов’язаній з премією.

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Церемонія нагородження відбулася 25 червня 2025 року, де було визнано внесок Вікторії Амеліної в літературу через її книгу “Дивлячись на жінок, які дивляться на війну”.

Ця книга, видана у 2025 році видавництвом William Collins, має передмову, написану Маргарет Етвуд. Вона є незавершеним твором Амеліної, що поєднує в собі щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поетичні твори.

Книга не лише розкриває тему війни, а й висвітлює жінок, які її документують і переживають. Серед героїнь твору можна знайти:

Олександру Матвійчук, правозахисницю та лауреатку Нобелівської премії миру, яка бореться за міжнародну відповідальність Росії;

Євгенію, адвокатку, що стала військовою;

Юлію Какулю-Данилюк, бібліотекарку, яка під час окупації вела щоденник, фіксуючи деталі російського терору, та інших.

Премія Джорджа Орвелла щорічно вручається фондом його імені за твори та репортажі, які найкраще втілюють амбіції письменника “перетворити політичну літературу на мистецтво”.