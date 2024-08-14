Міноборони Литви повідомило про перекидання російських військових з Калінінграда до Курської області. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що Україна продемонструвала здатність досягати важливих результатів.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

На фоні бойових дій у Курській області Росія перекидає війська з Калінінградської області. Міністр оборони Литви Кащюнас висловив підтримку маневрам на півночі та зазначив, що наразі не спостерігає перетворення “червоних ліній”, що є позитивним знаком.

Він також підкреслив важливість дозволу для України використовувати дальнобійні засоби для ударів по цілях у Росії та зазначив, що активно лобіює це питання.

Міністр Кащюнас зазначив, що росіяни передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська, що свідчить про вплив боротьби України на безпеку регіону.

Він підкреслив, що це є результатом хоробрості українських військових і рішень литовського народу, назвавши цей процес демілітаризацією Калінінграда. Кащюнас вважає, що Україна продемонструвала здатність досягати важливих результатів, що відкриває нові можливості.