Про це повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
На фоні бойових дій у Курській області Росія перекидає війська з Калінінградської області. Міністр оборони Литви Кащюнас висловив підтримку маневрам на півночі та зазначив, що наразі не спостерігає перетворення “червоних ліній”, що є позитивним знаком.
Він також підкреслив важливість дозволу для України використовувати дальнобійні засоби для ударів по цілях у Росії та зазначив, що активно лобіює це питання.
Міністр Кащюнас зазначив, що росіяни передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська, що свідчить про вплив боротьби України на безпеку регіону.
Він підкреслив, що це є результатом хоробрості українських військових і рішень литовського народу, назвавши цей процес демілітаризацією Калінінграда. Кащюнас вважає, що Україна продемонструвала здатність досягати важливих результатів, що відкриває нові можливості.