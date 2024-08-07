В Івано-Франківській області зафіксовано перший летальний випадок від нового штаму COVID-19 FLiRT – померла 80-річна жінка, інфікування якої підтверджено лабораторно.

Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

80-річна жінка з Івано-Франківського району була госпіталізована з важким станом та високою температурою. Лабораторно підтверджено, що в її організмі був субваріант FLiRT штаму Omicron, а також вона мала супутні захворювання, зокрема цукровий діабет і ішемічну хворобу серця.

Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, яка була клінічно та лабораторно підтверджена. Після лікування стан жінки стабілізувався.

“Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя”, — доповідає Руслан Савчук.

У Івано-Франківській області підтверджено субваріант FLiRT коронавірусу лише у померлої пенсіонерки, проте захворювання активно поширюється.

За останні дні зафіксовано зростання випадків COVID-19: 20 нових випадків у понеділок, 5 серпня, та 63 випадки за день. У порівнянні з червнем і липнем, кількість хворих зросла на 11%.