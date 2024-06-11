Кількість бойових зіткнень на фронті від початку доби зросла до 87, найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 19:00 вівторка, 11 червня.

«Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника», – заявили в Генштабі.

На Харківському напрямку російські війська ще раз спробували штурмувати позиції Сил оборони – триває бій неподалік від села Глибоке. Чотири атаки українські захисники вже відбили сьогодні в районі цього ж населеного пункту, а також міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку армія РФ намагалася штурмувати українські позиції вісім разів. П’ять із цих спроб завершилися для загарбників невдачею. Три штурми ще тривають неподалік від Піщаного, Берестового та Синьківки. Ситуація контрольована.

«Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджено чотири гармати та чотири автомобілі ворога», – зазначили в Генштабі.

На Покровському напрямку від початку доби відбулися 19 боїв, шість із них досі тривають.

Російська армія продовжує тиснути на оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді значно активізувала бойову роботу своєї авіації – завдала п’ять авіаударів по районах Вовчого, Олександрополя, Воздвиженки, Євгенівки та Желанного.

На Времівському напрямку загарбники не полишають спроб знизити оборонний потенціал українського війська, а також залякати цивільне населення. На цій ділянці фронту вони завдали сьогодні чотири авіаудари. Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного й Урожайного.

На Оріхівському напрямку російська армія продовжує спроби посунути українських захисників із тамтешніх позицій. Від початку доби на цій ділянці фронту атакувала вже шість разів – отримала жорстку відсіч у районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки й Вербового.