Кількість ворожих атак на фронті сягнула 123. Окупанти зосередили основні зусилля на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках, де відбулося понад половину всіх атак на території України. Також активність противника спостерігається на Лиманському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Грем’ячка, Прогрес, Нова Гута та Відродженівське”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку армія РФ шість разів атакувала позиції Сил оборони. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Від початку доби українські воїни відбили вже 16 атак.

На Краматорському напрямку російська армія здійснила дві штурмові дії поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Наразі триває дві атаки загарбників.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Дружби, також авіація армії РФ завдала ударів по Олександро-Калиновому та Олександро-Шультиному.

На Покровському напрямку від початку доби росіяни здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, уже загалом відбили 19 атак.

“Ворог зазнає значних втрат у живій силі”, — зауважили у Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час зафіксована найбільша кількість боєзіткнень, армія РФ 33 рази атакувала українські підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Зараз ще тривають 10 боїв.

На Времівському напрямку загарбники провели 22 атаки позицій українських військ поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. На цей час 11 боєзіткнень ще тривають, також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Новосілці та Макарівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, зокрема бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку армія РФ здійснила одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів.

“На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 11 атак російських загарбників, бої продовжуються”, — додали у Генштабі.