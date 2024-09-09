Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 понеділка, 9 вересня, передає Укрінформ.

На Харківському напрямку війська РФ безуспішно штурмували позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку від початку доби пройшли шість боїв. Росіяни проводили наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та в бік Лозової.

На Лиманському напрямку загарбники десять разів штурмували в районах семи населених пунктів. Шість боїв ще тривають. Концентрує зусилля ворог біля Новосадового та Невського. Там провів половину від загальної кількості атак на цій ділянці фронту.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять спроб російської армії просунутися поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки. В атаках у бік останньої загарбники використовували, крім піхоти, бронетехніку – зазнали втрат.

На Краматорському напрямку відбулися два бойові зіткнення. Війська РФ наступали в бік Білої гори, також скинули авіабомбу в район Предтечиного.

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації російська армія п’ять разів намагалася витіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Торецька й Неліпівки. У результаті отримала жорстку відсіч.

Ударів некерованими авіаційними ракетами й керованими авіабомбами росіяни завдали по Диліївці.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 23 штурмові дії в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск, 16 атак уже відбили. Сім боїв ще тривають, в основному – у районі Новогродівки.

Ворожого удару з авіації зазнала Пантелеймонівка.

На Курахівському напрямку російські війська 28 разів атакували в бік Долинового, Желанного Першого, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 19 ворожих спроб просунутися вперед українські захисники вже відбили. Бої тривають, найнапруженішою ситуація станом на цей час є біля Красногорівки.

На Времівському напрямку армія РФ штурмувала позиції Сил оборони сім разів, діяла в бік Золотої Ниви, Вугледара та Шахтарського. Два бої неподалік від Вугледара досі тривають.

По Вугледару та Водяному росіяни завдали також ударів некерованими авіаракетами. Керованими авіабомбами вдарили по Катеринівці.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили дві атаки. Активно діяла їхня авіація – ударів зазнали райони Новоандріївки, Степногріська, Кам’янського, Новоданилівки, Лугівського та Білогір’я. Від початку доби на цій ділянці фронту російські війська задіяли майже 70 некерованих авіаракет і сім керованих бомб.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили сім ворожих штурмів.

На інших напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася.