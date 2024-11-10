Від початку доби 10 листопада, станом на 16:00 на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог проявляє себе на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що від російських артобстрілів сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку зберігається активність ворога. За сьогодні противник 39 разів намагався прорвати нашу оборону. Наші воїни відбивали атаки противника в районах населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Дальнє та Катеринівка.

На Покровському напрямку окупанти 15 разів за сьогодні розпочинали зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Петрівки. Наразі ще тривають шість боїв в районах Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Селидового та Григорівки. Противник скидав авіабомби на Лисівку та Котлине.

На Времівському напрямку агресор 13 разів атакував позиції наших захисників в районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки, також завдав авіаудару в районі Костянтинівки.

На Лиманському напрямку агресор атакував три рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки.

На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмісця Харкова.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок. Ще в цій локації триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару чотирма КАБами по Слов’янську.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі Малої Токмачки, в той же час завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю .

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми, ще точиться один бій. Противник атакував Ольгівку дванадцятьма НАРами.