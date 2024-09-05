Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 четверга, 5 вересня.

На Харківському напрямку відбулися шість бойових зіткнень. Війська РФ штурмували оборонні рубежі поблизу Вовчанська. Два бої там досі тривають.

Із авіації російська армія вдарила по Харкову.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулися десять боїв. Загарбники проводили наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Шість ворожих атак тривають.

На Лиманському напрямку відбулися 13 бойових зіткнень. Російська армія штурмувала неподалік від Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки й Новосадового. Три ворожі атаки тривають.

Двічі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шийківці.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії російських військ поблизу Верхньокам’янського та Спірного. На цей час там триває один бій. Ситуація під контролем українських оборонців.

На Краматорському напрямку відбулися вісім бойових зіткнень. Загарбники намагалися штурмувати українські позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі тривають.

Ворожа авіація скинула керовані бомби біля Часового Яру й Іванопілля.

На Торецькому напрямку війська РФ намагалися витіснити Сили оборони із займаних позицій неподалік від Торецька й Неліпівки. Шість боєзіткнень завершені, п’ять ще тривають.

На Покровському напрямку російська армія здійснила 27 штурмових дій у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новогродівки, Новотроїцького, Гродівки та Михайлівки. Українські захисники стримують натиск, 21 атаку вже відбили. Решта боїв тривають.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. 19 таких спроб просунутися Сили оборони відбили, решта тривають.

На Времівському напрямку загарбники штурмували українські позиції шість разів, зокрема біля Водяного й Вугледара. Чотири бої завершені, решта два тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не було. Натомість росіяни завдали ударів некерованими авіаракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку війська РФ проводили наступальну дію в районі Роботиного. Бій ще триває.

На Придніпровському напрямку російська армія двічі атакувала оборонні рубежі українських захисників, але обидва рази зазнала поразки.

На інших напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася.