Росіяни від початку доби продовжили штурмувати позиції українських захисників. Серед 116 бойових зіткнень, що зафіксовані станом на 16:00, 56 відбулися на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Зазначається, що сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Біловоди, Басівка, Новеньке, Миропільське, Журавка, Рожковичі, Волфине та Уланове.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. Наразі відбито 20 атак, ще дев’ять боїв тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 27 раз поблизу Сонцівки, Берестків, Курахового, Успенівки, Єлизаветівки та Ганнівки. Українські захисники відбили 23 спроби окупантів просунутися вперед. Найгарячіші бої тривають на цей момент біля Курахового.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває й досі. Також повідомляється, що росіяни сьогодні скинули авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлик, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Времівському напрямку противник дев’ять разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Сухих Ялів. Два боєзіткнення триває, також під удари авіації ворога потрапила Велика Новосілка.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Три боєзіткнення досі тривають. Також відомо, що ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував біля Греківки та Торського. Один бій ще триває. Росіяни завдали авіаційного удару по Іванівці.

На Торецькому напрямку окупанти чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Дачного, зараз тривають два бої.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районі Часового Яру.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався штурмувати наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, противник завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, на Курщині Сили оборони відбили десять атак ворога, ще вісім боєзіткнень тривають. За сьогодні росіяни завдали чотири авіаудари, скинувши шість керованих авіаційних бомб по своїй території.