Російські окупанти здійснили два ракетні удари, вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів та 413 обстрілів позицій наших військ. Також ворог залучив для ударів 16 дронів-камікадзе. Наразі на фронті тривають бої з окупантами на кількох напрямках, однак ситуація контрольована і втрат позицій не зафіксовано.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони. На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три – тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського. Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.