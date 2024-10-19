Станом на 16:00 суботи, 19 жовтня, на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені. Також противник завдав 24 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 34 КАБ”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. У цьому районі за сьогодні відбито сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень триває. На Покровському напрямку росіяни здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. На даний час п’ять атак противника відбито, три атаки ще тривають.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На даний час в чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Придніпровському напрямку загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено п’ять атакувальних дій, на даний час одне боєзіткнення продовжується. На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. Триває два боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по Богоявленці.

На Оріхівському напрямку українськими підрозділами відбито дві спроби окупантів атакувати наші позиції поблизу Малої Токмачки. На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурмові дії позицій нашого війська поблизу Андріївки та Ступочок. Атаки ворога відбито.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.