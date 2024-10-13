Станом на 16:00 неділі, 13 жовтня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом. Найбільше противник тиснув на Курахівському та Покровському напрямках, де відбулася понад третина боїв.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Ще точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 10 атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять – тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось. На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири ворожі атаки, ще одна – триває.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки. На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру. На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

У зведенні зазначається, що впродовж дня росіяни завдавали ударів й по території Курської області.

“Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами”, – йдеться у повідомленні Генштабу.