На фронті від початку доби відбулися 88 бойових зіткнень, на п'яти напрямках бої досі тривають, найгарячіше нині на Лиманському, Куп’янському й Курахівському.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 понеділка, 7 жовтня.

Згідно з даними Генштабу, ситуація на фронті залишається напруженою, Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам російської армії просунутися вглиб України, спрямовують зусилля на зрив ворожих планів наступу.

Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумської області. Під вогнем ворожої артилерії опинилися райони Бунякіного, Павлівки, Угроїдів, Степка та Покровки.

Авіаційних ударів російської армії зазнали Яблунівка, Катеринівка й Ободи. Усього за сьогодні загарбники скинули на Сумську область уже десять керованих авіабомб.

Ще 16 КАБами росіяни сьогодні вдарили по власній Курській області.

На Харківському напрямку загарбники штурмували позиції Сил оборони в районі Стариці та Вовчанська. Усі ворожі атаки вже відбиті.

На Куп’янському напрямку війська РФ 15 разів атакували українські позиції в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. П’ять ворожих атак захисники України вже відбили, решта боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку російська армія намагається просунутися біля Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Усього від початку доби на цій ділянці фронту відбулися вже 16 боєзіткнень, 11 з яких досі тривають.

Ударів некерованими авіаракетами загарбники завдали по Твердохлібовому й Серебрянському лісництву.

На Краматорському напрямку війська РФ здійснили одну штурмову дію поблизу Ступочок, некерованими авіаракетами активно б’ють по району Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак від початку доби зросла до восьми. За підтримки бомбардувальної авіації російська армія намагається атакувати біля Торецька, Диліївки й Неліпівки. Три ворожі атаки захисники України вже відбили, решта боєзіткнень триває.

На Покровському напрямку протягом дня війська РФ 13 разів атакували Сили оборони в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки й Миколаївки. 12 ворожих атак українські оборонці вже відбили, один бій ще триває.

Ударів некерованими авіаракетами росіяни завдали по Олександрополю, на Тарасівку й Мирноград скинули авіабомби.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники атакували підрозділи Сил оборони 19 разів, намагалися просунутися біля Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки й Катеринівки. Нині тривають бої у восьми локаціях.

На Времівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в бік Богоявленки. Некерованими авіаракетами росіяни вдарили в районі Приютного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми поблизу Роботиного. Бомбардувальну авіацію російська армія застосувала по Малій Токмачці й Оріхову.

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили три безуспішні атаки, чотири керовані авіабомби скинули на Херсон.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.