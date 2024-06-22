Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найгарячішою точкою на фронті залишається Покровський напрямок.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Від початку цієї доби вже відбулося 99 бойових зіткненнь. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог намагається атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває бій. Разом з тим, знову зазнав удару ворожими КАБами з території російської федерації населений пункт Липці.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника вже 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники стійко тримають оборону. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито. Поблизу Стельмахівки та Синьківки продовжуються три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку окупанти вісім разів атакували підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Терни та Невське. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, три – ще тривають.

На Сіверському напрямку ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні. Вісім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Удару ворожою керованою авіаційною бомбою зазнала Серебрянка.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 ворожу атаку, 11 боєзіткнень – ще продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Нью-Йорк, Юр’ївка та саме місто Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Наразі Силами оборони відбито п’ять штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.

На Краматорському напрямку противник намагається потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Іванівського та Григорівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, дві атаки відбито, одна – ще триває.

На Курахівському напрямку за підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ударів КАБами та НАРАми зазнали Костянтинівка і Курахове. Загальна кількість атак тут зросла до дев’яти, з яких чотири – відбито та п’ять – ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість безуспішних спроб вклинитись в нашу оборону поблизу Старомайорського, Урожайного та Водяного.

На Оріхівському напрямку чотири штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення – триває.

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки російських найманців в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.