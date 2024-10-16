Від початку поточної доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найактивніше війська РФ діють на Курахівському напрямку Донеччини.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи 16 жовтня.

За наявною інформацією, за сьогоднішній день авіація Росії завдала сім ударів по Курській області, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Також сім разів війська РФ атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку: поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбиті Силами оборони, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька – авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск і відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбники 42 рази атакували підрозділи ЗСУ – намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої тривають.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, на даний час триває боєзіткнення поблизу Золотої Ниви. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Новодарівки.

На Оріхівському напрямку точиться бій поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українськими підрозділами відбито три атаки на їхні позиції.

На інших напрямках – без особливих змін.