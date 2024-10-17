З початку доби на фронті сталося понад 120 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує авіацію, включаючи КАБи, та проводить атаки майже на всіх напрямках сходу і півдня України, особливо інтенсивно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Безсалівка, Бачівськ, Ситне, Високе, Краснопілля, Вовківка, Гірськ, Бучки, Вільна Слобода, Миропілля, Покровка, Шалигіне, Малушине, Грем’яч, Блешня, Олександрівка. Також авіація противника завдала удару в району Миропілля, скинувши при цьому дві керовані авіабомби”, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області РФ, застосувавши десять КАБ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку у четвер відбулося три бойових зіткнення. На Лиманському напрямку з початку доби нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

Дев’ять штурмових дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакує біля Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка.

Тривають бої в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції ураїнських захисників.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки.

На Покровському напрямку. У районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Селидове – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Найгарячіше на Курахівському напрямку триває десять боєзіткнень в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки, та Водяного. Ще 22 ворожих штурми в районах Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито п’ять штурмових дій противника поблизу Богоявленки, один ворожий штурм продовжується.

На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.