Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
“З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках. Тут відбулося понад 60 відсотків від загальної суми у 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу, російські війська зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема вони завдали удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку Шебекіного.
На даний час на Харківському напрямку відбиті дві атаки військ РФ – у районах Тихого і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку з початку доби російські війська здійснили чотири спроби покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. У районі останнього триває бій.
Також росіяни били НАРами по Серебрянському лісу і скинули чотири керовані авіабомби у район Піщаного.
На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність ворожих атак. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 18. Вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового.
Росіяни активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів, бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського.
Некерованими авіаційними ракетами ворог бив у бік Новоселівки Першої і Олександрополя.
На Времівському напрямку російські війська тричі атакували у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Успіху не мали. Також скинули дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
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