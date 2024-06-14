На фронті від початку доби сталося вже 48 бойових зіткнень, найбільше російських атак - на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках. Тут відбулося понад 60 відсотків від загальної суми у 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, російські війська зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема вони завдали удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку Шебекіного.

На даний час на Харківському напрямку відбиті дві атаки військ РФ – у районах Тихого і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські війська здійснили чотири спроби покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. У районі останнього триває бій.

Також росіяни били НАРами по Серебрянському лісу і скинули чотири керовані авіабомби у район Піщаного.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність ворожих атак. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 18. Вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового.

Росіяни активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів, бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського.

Некерованими авіаційними ракетами ворог бив у бік Новоселівки Першої і Олександрополя.

На Времівському напрямку російські війська тричі атакували у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Успіху не мали. Також скинули дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.