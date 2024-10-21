Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

“Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території.”, – повідомили в Генштабі.

Крім цього, ЗС РФ завдали авіаударів КАБами по районах Хотіні, Басівки, Річок, Білопілля та Краснопілля Сумської області.

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