Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
“Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території.”, – повідомили в Генштабі.
Крім цього, ЗС РФ завдали авіаударів КАБами по районах Хотіні, Басівки, Річок, Білопілля та Краснопілля Сумської області.
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