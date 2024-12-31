Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зазначається, що українські воїни продовжують мужньо захищати позиції, завдаючи ворогу значних втрат. Водночас, у повідомленні зазначається, що противник посилює артилерійські обстріли та спроби штурмів на багатьох ділянках фронту.
Напрямки бойових дій
- Харківський напрямок: російські війська здійснили одну атаку на позиції українських захисників поблизу Вовчанська. Атака була успішно відбита.
- Куп’янський напрямок: зафіксовано сім атак ворога в районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боєзіткнень ще тривають.
- Лиманський напрямок: противник здійснив 16 атак поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки та інших населених пунктів. П’ять атак досі тривають.
- Сіверський напрямок: три атаки в районах Білогорівки та Григорівки були успішно відбиті українськими військовими.
- Краматорський напрямок: окупанти 22 рази атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру, Ступочків, Білої Гори та Предтечиного. 13 боєзіткнень ще тривають.
- Торецький напрямок: російські сили здійснили п’ять атак біля Щербинівки та Торецька, які були відбиті. Ще чотири бої тривають.
- Покровський напрямок: ворог провів 30 атак у районах Зеленого Поля, Баранівки, Променя, Новоторецького та інших населених пунктів. Відбито 23 атаки, решта боїв тривають.
- Курахівський напрямок: дев’ять атак відбулося поблизу Петропавлівки, Українки, Шевченка та Курахового. П’ять атак залишаються активними.
- Времівський напрямок: зафіксовано сім атак у районах Костянтинопольського, Дачного, Великої Новосілки та Нескучного. Противник також завдав авіаудар по Зеленому Полю.
- Оріхівський напрямок: російські війська тричі намагалися прорвати оборону поблизу Новоандріївки, але отримали рішучу відсіч.
Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати значних втрат. У Генштабі наголосили, що окупанти продовжують активізувати свої спроби прориву, зокрема, за рахунок посилення артилерійських ударів, однак це не приносить їм суттєвих результатів.
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