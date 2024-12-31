Станом на сьогоднішній вечір зафіксовано 117 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупаційними силами. Найбільш інтенсивні бої тривають у кількох регіонах країни, де ворог намагається прорвати оборону.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зазначається, що українські воїни продовжують мужньо захищати позиції, завдаючи ворогу значних втрат. Водночас, у повідомленні зазначається, що противник посилює артилерійські обстріли та спроби штурмів на багатьох ділянках фронту.

Напрямки бойових дій

Харківський напрямок: російські війська здійснили одну атаку на позиції українських захисників поблизу Вовчанська. Атака була успішно відбита.

російські війська здійснили одну атаку на позиції українських захисників поблизу Вовчанська. Атака була успішно відбита. Куп’янський напрямок: зафіксовано сім атак ворога в районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боєзіткнень ще тривають.

зафіксовано сім атак ворога в районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Шість боєзіткнень ще тривають. Лиманський напрямок: противник здійснив 16 атак поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки та інших населених пунктів. П’ять атак досі тривають.

противник здійснив 16 атак поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки та інших населених пунктів. П’ять атак досі тривають. Сіверський напрямок: три атаки в районах Білогорівки та Григорівки були успішно відбиті українськими військовими.

три атаки в районах Білогорівки та Григорівки були успішно відбиті українськими військовими. Краматорський напрямок: окупанти 22 рази атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру, Ступочків, Білої Гори та Предтечиного. 13 боєзіткнень ще тривають.

окупанти 22 рази атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру, Ступочків, Білої Гори та Предтечиного. 13 боєзіткнень ще тривають. Торецький напрямок: російські сили здійснили п’ять атак біля Щербинівки та Торецька, які були відбиті. Ще чотири бої тривають.

російські сили здійснили п’ять атак біля Щербинівки та Торецька, які були відбиті. Ще чотири бої тривають. Покровський напрямок: ворог провів 30 атак у районах Зеленого Поля, Баранівки, Променя, Новоторецького та інших населених пунктів. Відбито 23 атаки, решта боїв тривають.

ворог провів 30 атак у районах Зеленого Поля, Баранівки, Променя, Новоторецького та інших населених пунктів. Відбито 23 атаки, решта боїв тривають. Курахівський напрямок: дев’ять атак відбулося поблизу Петропавлівки, Українки, Шевченка та Курахового. П’ять атак залишаються активними.

дев’ять атак відбулося поблизу Петропавлівки, Українки, Шевченка та Курахового. П’ять атак залишаються активними. Времівський напрямок: зафіксовано сім атак у районах Костянтинопольського, Дачного, Великої Новосілки та Нескучного. Противник також завдав авіаудар по Зеленому Полю.

зафіксовано сім атак у районах Костянтинопольського, Дачного, Великої Новосілки та Нескучного. Противник також завдав авіаудар по Зеленому Полю. Оріхівський напрямок: російські війська тричі намагалися прорвати оборону поблизу Новоандріївки, але отримали рішучу відсіч.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати значних втрат. У Генштабі наголосили, що окупанти продовжують активізувати свої спроби прориву, зокрема, за рахунок посилення артилерійських ударів, однак це не приносить їм суттєвих результатів.