У неділю, 8 грудня, російські війська сконцентрували основні зусилля на двох ключових напрямках - Покровському та Курахівському. Тут противник застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, але отримує гідну відсіч з боку українських сил.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку доби й станом на 16:00 на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Від терористичних атак Росії постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з країною-агресором. Зокрема, артилерійських ударів зазнали населені пункти Марчихина Буда, Баранівка, Дем’янівка, Бачівськ Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку зафіксовано вже 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте та Чумацьке. На даний час відбито 36 атак противника, сім боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. За сьогодні вже відбито 22 з 31 атаки.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 21 атаку поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще 13 – тривають.

На Времівському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. Тривають шість боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських сил у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог зосередив наступальні зусилля в районах Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, де відбулося сім боєзіткнень, з них на даний час ще три тривають.

На Харківському напрямку росіяни тричі штурмували оборонних рубежів Сил оборони в районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили три безрезультатні штурми позицій наших захисників.

На Краматорському напрямку загарбники без успіху штурмували позиції нашого війська поблизу Ступочок.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували наші підрозділи поблизу Нестерянки.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.