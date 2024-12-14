Від початку цієї доби, 14 грудня, на фронті відбулося 276 бойових зіткнень. Окупанти завдали по території України одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосували одну ракету та скинули 70 керованих авіаційних бомб. Також противник залучив для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Сіверському напрямку відбито 55 штурмів окупаційних військ у бік Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. До цього часу тривають 39 боєзіткнень. Також противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Зупинено 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу. Також ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка. В районі населеного пункту Гродівка ворог застосовував штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку ворог атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. Завершено 34 боєзіткнення завершено, вісім – досі продовжуються.

На Времівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. Разом з тим скинув в районі Темирівки керовану авіаційну бомбу, населений пункт Новопіль зазнав ударів штурмової авіації.

На Лиманському напрямку росіяни 15 разів атакували наші позиції поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населеного пункту Торецьк. Три ворожі атаки тривають й досі. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБами по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Лозової, де зупинено три ворожі атаки. На Харківському напрямку противник один раз марно штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Краматорському напрямку ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля. На Оріхівському напрямку зазнали ударів авіаційними керованими бомбами населені пункти Мала Токмачка та Роботине.

На Придніпровському напрямку відбулося всього два невдалих штурми українських позицій. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

Водночас на Курському напрямку з початку доби відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають дотепер.