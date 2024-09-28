Станом на 16:00 суботи, 28 вересня, кількість ворожих атак від початку доби зросла до 66. Основні зусилля окупанти й далі прикладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти здійснили щонайменше 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більш ніж половина з усіх боєзіткнень відбулося біля Селидового і Миколаївки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 20 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Времівському напрямку загарбники провели 10 атак позицій українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Катеринівки. Шість боєзіткнень тривають. На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. З початку доби українські воїни відбили вже вісім атак, чотири боєзіткнення триває.

На Курахівському напрямку загарбники шість разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Цукурине, Георгіївка та Катеринівка. Триває боєзіткнення поблизу Цукуриного. На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Калинівки, Часового Яру та Курдюмівки. Наразі триває чотири атаки окупантів.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки та Лозової. Неподалік Табаївки триває бій. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 14 авіаційних бомб.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив двома авіабомбами по Шипуватому Харківської області. На Сіверському напрямку противник штурмові дії не проводив. Завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. На Оріхівському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив по районах Кам’янського та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав ударів керованими авіабомбами по Дутчанам, Гаврилівці та Саблуківці, некерованими авіаракетами обстріляв Львове.