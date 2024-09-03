Російські війська від початку доби 118 разів атакували позиції українських оборонців, найбільше боїв пройшло на Курахівському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 3 вересня.

На Харківському напрямку армія РФ двічі штурмувала позиції Сил оборони в районі Вовчанська. Бій триває.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували українські позиції чотири рази. Сили оборони відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки, Синьківки й Берестового.

На Лиманському напрямку російські війська не припиняють атакувати в районах Твердохлібового, Дружелюбівки, Новосадового, Греківки, Невського, Торського і Тернів. Від початку доби на цій ділянці фронту українські захисники відбили вже 8 із 16 ворожих атак. Бої тривають.

Дев’ять авіаційних бомб росіяни скинули біля Петропавлівки та Борової.

Тривають бої також на Сіверському напрямку. Там загарбники тричі атакували поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. Українські оборонці відбили всі ворожі атаки.

На Краматорському напрямку російська армія здійснила чотири штурмові дії поблизу Андріївки й Часового Яру. Біля останнього ще не завершені три бойові зіткнення. Ворог активно застосовує авіацію.

Чотири керовані авіабомби росіяни скинули в райони Ступочків та Білої Гори, двічі вдарили некерованими авіаракетами по Григорівці.

На Торецькому напрямку війська РФ сім разів атакували біля Неліпівки й Торецька.

Ворожа авіація бомбардувала райони Дачного, Костянтинівки, Диліївки і Торецька.

На Покровському напрямку від початку доби російська армія здійснила вже 31 спробу атакувати Сили оборони в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля. 21 атаку українські захисники вже відбили, 10 боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля ворог концентрує біля Новогродівки й Михайлівки, там зафіксовані 11 та 9 боєзіткнень відповідно.

На Курахівському напрямку станом на цей час загарбники атакували підрозділи Сил оборони 37 разів. Найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки тв Георгіївки. П’ять боїв ще тривають.

На Времівському напрямку війська РФ вісім разів ішли в наступ на позиції українських захисників поблизу Вугледара, Водяного і Костянтинівки. Сили оборони відбили ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку росіяни вдарили 20 некерованими авіаракетами по району села П’ятихатки, п’ять разів атакували біля Роботиного, Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили атаку російських військ. Ворожого удару 40 некерованими авіаракетами зазнала Миколаївка.

На інших напрямках станом на цей час активних дій армія РФ не веде.