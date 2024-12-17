Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції, застосовуючи артилерію, авіацію та ракети. Найзапекліші бої зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Сили оборони України героїчно стримують наступ ворога та успішно протидіють спробам окупантів прорвати оборонні лінії. За останню добу кількість бойових зіткнень досягла 88. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Найгарячіші напрямки бойових дій

Лиманський напрямок : протягом доби зафіксовано сім атак поблизу Вишневого, Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів і Серебрянського лісу. П’ять боїв тривають.

: протягом доби зафіксовано сім атак поблизу Вишневого, Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів і Серебрянського лісу. П’ять боїв тривають. Покровський напрямок : російські сили здійснили 13 атак у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського та інших населених пунктів. Відбито шість атак, сім боїв ще тривають.

: російські сили здійснили 13 атак у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського та інших населених пунктів. Відбито шість атак, сім боїв ще тривають. Курахівський напрямок : ворог здійснив 15 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного. Дев’ять спроб прориву було зірвано.

: ворог здійснив 15 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного. Дев’ять спроб прориву було зірвано. Сіверський напрямок : на позиції біля Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського здійснено вісім атак, з яких дві було успішно відбито.

: на позиції біля Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського здійснено вісім атак, з яких дві було успішно відбито. Торецький напрямок : три атаки ворога в районі Торецька, один штурм було зупинено.

: три атаки ворога в районі Торецька, один штурм було зупинено. Времівський напрямок : зафіксовано п’ять атак біля Сторожового, Новосілки та Новодарівки, одне зіткнення триває.

: зафіксовано п’ять атак біля Сторожового, Новосілки та Новодарівки, одне зіткнення триває. Оріхівський напрямок : два бої поблизу Новоандріївки та Новоданилівки.

: два бої поблизу Новоандріївки та Новоданилівки. Придніпровський напрямок: одна атака противника за підтримки авіації завершилася невдачею.

Крім того, ворог завдав ударів по громадах Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Постраждали населені пункти Винторівка, Петрушівка, Новодмитрівка, Попівка, Відродженівське та Михальчина Слобода. У районі Вовчанських Хуторів росіяни завдали авіаударів некерованими ракетами.