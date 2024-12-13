Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2 тисячі українських військових були госпіталізовані через отруєння хімічними речовинами, які використовує російська сторона. Троє захисників загинули.

Про це повідомив Артем Власюк, начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, передає “Укрінформ”.

За його словами, військові зазнали отруєння речовинами подразливої дії, які застосовуються у боєприпасах для придушення заворушень.

Імена загиблих та підрозділи, у яких вони служили, не розголошуються з міркувань безпеки.

“Але в трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною”, — сказав Власюк.

Власюк наголосив, що Україна, як підписант Конвенції про заборону хімічної зброї, суворо дотримується її положень, і українські війська не застосовують хімічні засоби.