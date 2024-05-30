Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.
“Станом на ранок 30 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – ідеться у повідомленні.
Найбільше дітей, згідно з даними ОГП, постраждали в Донецькій області – 534, а також у Харківській – 379, Херсонській – 152, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 107.
Зокрема, 28 травня внаслідок удару російських військ по Селидовому Донецької області загинув 13-річний хлопчик.
Того ж дня чотирирічний хлопчик постраждав через ворожий обстріл Олексієво-Дружківки Краматорського району Донецької області.
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