Російські війська від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 550 дітей, ще щонайменше 1354 поранили.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

“Станом на ранок 30 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – ідеться у повідомленні.

Найбільше дітей, згідно з даними ОГП, постраждали в Донецькій області – 534, а також у Харківській – 379, Херсонській – 152, Дніпропетровській – 139, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 107.

Зокрема, 28 травня внаслідок удару російських військ по Селидовому Донецької області загинув 13-річний хлопчик.

Того ж дня чотирирічний хлопчик постраждав через ворожий обстріл Олексієво-Дружківки Краматорського району Донецької області.