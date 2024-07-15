Про це у Телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора.

“Більше ніж 2023 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 15 липня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 561 дитина загинула та понад 1462 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – ідеться в повідомленні.