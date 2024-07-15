Про це у Телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора.
“Більше ніж 2023 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 15 липня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 561 дитина загинула та понад 1462 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – ідеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 564, Харківській – 406, Херсонській – 155, Дніпропетровській – 158, Київській – 131, Запорізькій – 121.
14 липня внаслідок обстрілу росіянами Мирнограда Донецької області поранення отримала 16-річна дівчина.
13 липня внаслідок обстрілу смт Буди Харківської області поранення дістали 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
13 липня внаслідок обстрілу с. Чорнобаївка Херсонської області була поранена 16-річна дівчина.
13 липня внаслідок ракетного удару по Чорноморському Одеської області поранення отримав 11-річний хлопчик.